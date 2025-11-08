Заврши турнирот во футсал “Ohrid FREED” 2025 – триумф на АСП ПАК

Во спортската сала „Билјанини Извори“ синоќа со одлична атмосфера и голема спортска енергија заврши уште едно успешно издание на турнирот во футсал Ohrid FREED 2025.

Финалната вечер, која се одржа во чест на Денот на ослободување на Охрид – 7 ноември, донесе вистински спортски спектакл и два возбудливи натпревари исполнети со страст, борба и фер-плеј дух.

Натпревар за трето место:

ЈП Охридски Комуналец успеа да ја совлада екипата на Гостилница кај Мече со 3:2, освојувајќи го заслужено третото место.

ГОЛЕМО ФИНАЛЕ:

Во интересно финале, тимот на АСП ПАК извојува победа над силниот состав на ГРАНИТ X со 6:4, со што го освои престижниот трофеј и стана шампион на турнирот Ohrid FREED 2025.

JP Biljanini Izvori Ohrid изразува голема благодарност до сите учесници, гледачи, поддржувачи и соработници кои помогнаа во реализацијата на ова спортско издание. Посебна благодарност и до Општина Охрид, како и до сите спонзори и медиуми кои дадоа свој придoнес во организацијата на турнирот.

Со завршувањето на турнирот Ohrid FREED 2025, уште еднаш се потврди дека спортот ги обединува луѓето и создава незаборавни моменти.

Најавуваме дека следното издание во 2026 година ќе донесе уште поголема конкуренција, нови изненадувања и уште подобра спортска приказна.

Ви благодариме на сите што бевте дел од Ohrid FREED 2025!

Се гледаме повторно на Ohrid FREED 2026!

#OhridFREED2025 #Футсал #Охрид #Спорт #FairPlay #TeamSpirit #Champion