13/03/2026
Охрид

Жена итно пренесена во Скопје со сериозни повреди здобиени во фабрика во Охрид

На 13.03.2026 година во 01:21 часот, во СВР Охрид е пријавено дека, со возило на Итната медицинска помош од Охрид, во Клиничкиот центар во Скопје, со тешки телесни повреди била донесена М.Д.(41) од Охрид.

Од преземените мерки, констатирано е дека М.Д. повредите ги добила на работно место во фабрика во Охрид од каде, најнапред била пренесена во болницата „Св.Еразмо“ во Охрид, а потоа, поради сериозноста на повредите, префрлена на клиниката во Скопје.

СВР Охрид во соработка со трудовата инспекција, презема мерки за расветлување на настанот.

