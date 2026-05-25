Златна италијанска мисија за Македонската Традиционална Таеквон-до Федерација – Македонските шампиони го освоија „Barletta Challenge 2026“
Македонското знаме гордо се вееше во Barletta, Италија, каде натпреварувачите на Македонска Традиционална Таеквон-До Федерација приредија вистинска спортска експлозија и испратија моќна порака до европската конкуренција – МАКЕДОНИЈА СОЗДАВА ШАМПИОНИ! 🇲🇰🥋
На престижниот меѓународен турнир “Barletta Challenge 2026”, каде учествуваа над 300 натпреварувачи од 9 земји од Европа, Македонија, Србија, БиХ, Грција, Италија, Шпанија, Норвешка, Молдавија и Словачка. Македонската Традиционлна Таеквон-до Федерација учествуваше со 5 натпреварувачи во две дисциплини спаринг и форми. Нашите натпреварувачи доминираа со неверојатен биланс од 5 ЗЛАТНИ, 2 СРЕБРЕНИ и 1 БРОНЗЕН медал, претворајќи го турнирот во вистинска демонстрација на квалитет, дисциплина и шампионски карактер закитувајќи се сите со златен медал.
🏆 Она што посебно го прави овој успех историски е фактот што за првпат златните медали се побројни од сребрените и бронзените заедно — симбол на новата победничка ера на македонското традиционално таеквон-до!
🔥 ТК ХВА РАНГ ИТФ — ФАБРИКА ЗА ШАМПИОНИ
Клубот од Лескоец уште еднаш покажа дека е еден од двигателите на македонското таеквон-до, освојувајќи вкупно 6 медали и доминирајќи во повеќе категории.
Anastasija Chulcheska
🥇 ЗЛАТО — спаринг борби младинки У-18 (-60 кг)
🥈 СРЕБРО — форми плав појас младинки У-18
Teodora Todoroska
🥇 ЗЛАТО — спаринг борби јуниорки (-60 кг)
🥈 СРЕБРО — форми зелен појас јуниорки
Mia Taneska
🥇 ЗЛАТО — форми црвен појас кадетки
🥉 БРОНЗА — спаринг борби кадетки (+50 кг)
💥 ТК МАСТЕР — ОХРИДСКИТЕ БОРЦИ СО ШАМПИОНСКИ ПЕЧАТ
Даниел Стојаноски
🥇 ЗЛАТО — спаринг борби кадети (-40 кг)
Anastasija Risteska
🥇 ЗЛАТО — спаринг борби јуниорки (+64 кг)
Секој настап, секоја борба и секој освоен поен беа резултат на огромна работа, дисциплина и посветеност. Македонските натпреварувачи покажаа храброст, техничка супериорност и победнички менталитет достоен за најголемите европски сцени.
🙏 Голема благодарност до генералниот спонзор “ПН МЕТАЛ”, Општина Охрид и Министерство за спорт, чија поддршка е значаен дел од овој голем успех.
🥋 Европа доби јасна порака — македонското традиционално таеквон-до чекори кон уште поголеми победи!