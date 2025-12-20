Значајна донација од ТИКА за ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид

Денес беше предадена значајна донација од Турската агенција за соработка и координација – ТИКА за ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид.

„Со нескриено задоволство и благодарност, денес го одбележавме свечениот чин на предавање на донацијата од Турската агенција за соработка и координација – ТИКА за ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид во присуство на Претседателката на РСМ проф. д-р Гордана Сиљановска-Давкова и Амбасадорот на Република Турција во РСМ, г-дин Fatih Ulusoy.

Оваа вредна донација ја предаде лично Претседателот на Турската агенција за соработка и координација –ТИКА, г-дин Abdulla Eren.

Само една година по разговорите со Претседателката Сиљановска-Давкова за успесите, но и предизвиците и потребите на Заводот, денес веќе ги гледаме конкретните резултати – и тоа во годината кога одбележавме 90 години постоење и активна научна работа.

Донацијата од Турската агенција за соработка и координација, преку комплетно реновирање и опремување на две важни одделенија: за фотопланктон и зоопланктон, како и донацијата на возило (за нас насушна потреба), но и современ микроскоп, претставува значаен придонес за унапредување на научно-истражувачките капацитети на Хидробиолошкиот завод.

Денес не одбележуваме само предавање на донација, туку израз на доверба во науката и во институциите што се грижат за највредното што го имаме – нашето природно наследство. За нас оваа поддршка значи нов импулс за понатамошна посветена, одговорна и современа научна работа.

Со оваа донација се создаваат услови за уште попрецизни истражувања, подобар мониторинг и поефикасна заштита на Охридското Езеро, но и сите водни тела во нашата земја. Таа е вложување не само во простор и опрема, туку и во знаење, стручност и иднина.

ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид упатува искрена благодарност до Турската агенција за соработка и координација – ТИКА за поддршката и вреднувањето на нашата работа, како и до Претседателката на нашата земја за укажаната чест и силната порака дека науката и заштитата на животната средина се национален приоритет.

Денешниот настан за Хидробиолошкиот завод претставува значајна потврда дека научната работа, кога е препознаена и поддржана, добива дополнителна сила и смисла. Оваа поддршка е знак на доверба во луѓето, знаењето и мисијата што ја носиме со децении.“ – стои во соопштението од ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – TİKA